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La Liga'dan 1 milyar avroluk transfer rekoru

- İspanya 1. Futbol Ligi kulüpleri transfere ilk kez toplamda 1 milyar avrodan fazla para harcarken Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona öne çıkan kulüpler oldu

16 Temmuz 2019 Salı 11:46
La Liga'dan 1 milyar avroluk transfer rekoru


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüpleri transfere toplamda ilk defa 1 milyar avrodan fazla para harcayarak bir rekora imza attı.

Transfer döneminin tamamlanmasına iki aya yakın bir zaman olmasına rağmen La Liga kulüpleri, şimdiden toplamda 1 milyar avrodan fazla para harcadı.

La Liga için rekor olan bu rakamda İspanya'nın önde gelen kulüpleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona, transfer pazarında yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olarak öne çıktı.

Her üç kulüp de 2018 yazında transfere harcadıkları paranın bu yıl üzerine çıktı. Kadrosunu Eden Hazard, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic ve Rodrygo Goes ile güçlendiren Real Madrid toplamda 303 milyon avro ile transfere en fazla para harcayan kulüp oldu.

Katalan kulübü Barcelona ise Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Norberto Murara, Emerson de Souza ve Ludovit Reis transferleri için toplamda 236 milyon 250 bin avro ödedi.

Kadrosunda geçen sezona göre çok ciddi değişiklikler yapan Atletico Madrid de Benfica'dan aldığı Joao Felix için 126 milyon avro vererek, şimdiye kadar La Liga'daki en pahalı transferi gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar, transfere toplamda 206 milyon 500 bin avro harcayarak, Felipe Monteiro, Marcos Llorente, Renan Lodi ve Ivan Saponjic'i de kadrosuna kattı.

Atletico Madrid ayrıca Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri Hernandez, Gelson Martins, Luciano Vietto, Bernard Mensah'ı satarak kasasına 313 milyon 600 bin avro para koydu.

Diğer yandan Avrupa futbolunda bu sezon şimdiye kadar gerçekleştirilen en pahalı 10 transferin 6'sı La Liga'da oldu. Joao Felix (126 milyon avro), Antoine Griezmann (120 milyon avro) ve Eden Hazard (100 milyon avro) ilk 3'te yer aldı.


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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:46
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