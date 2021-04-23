  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı
Spor

La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) şampiyonluk yarışı veren takımlardan Atletico Madrid ve Barcelona 31. haftayı galibiyetle kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:01:00 -
La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona ve Atletico Madrid rahat kazandı

Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Huesca'yı 2-0 mağlup ederek, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Atletico'nun gollerini Angel Correa (Dk. 39) ve Yannick Carrasco (Dk. 80) attı.

Barcelona da sahasında Getafe karşısında 5-2 kazandı.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 8 ve Dk. 33), Sofian Chakla (Dk. 28, kendi kalesine), Clement Lenglet (Dk. 87) ve Antoine Griezmann (Dk. 90+2, penaltıdan), Getafe'nin gollerini de Clement Lenglet (Dk. 12, kendi kalesine) ve Enes Ünal (Dk. 69) kaydetti.

Maçın 67. dakikasında Ronald Araujo'nun ceza sahasında yaptığı faulle takımına penaltı kazandıran Enes Ünal, iki dakika sonra kullandığı penaltıyı da gole çevirdi.

Milli futbolcu bu sezon Getafe formasıyla İspanyol liginde ikinci golünü attı.

Barcelona karşısında yedeklerde başlayan Enes, 63. dakikada Angel Luis Rodriguez'in yerine oyuna girdi.

Sezonun bitmesine 6 maç kala La Liga'daki şampiyonluk yarışında lider Atletico Madrid'i (73), Real Madrid (70) ve Barcelona (68) takip ediyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Getafe ise 31 puanla 15. sırada yer alıyor.

Diğer yandan La Liga'da bu sezon toplam gol sayısını 25'e çıkaran Lionel Messi, gol krallığı yarışında liderliğini sürdürdü.

Messi'yi 21 golle Karim Benzema (Real Madrid) takip ediyor.

La Liga'da şimdiye kadar 7 kez gol kralı olan Messi, sekizinciye de çok yakın gözüküyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan’dan flaş açıklama: Erdoğan'ı o sözünü sonuna kadar destekliyoruz
Siyaset

Fatih Erbakan’dan flaş açıklama: Erdoğan'ı o sözünü sonuna kadar destekliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs meselesine dair tutumuna destek verdiklerini duyurd..
Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay
Gündem

Türkiye'den Rusya'ya misilleme! Dikkat çeken detay

Geçtiğmiz günlerde Rus kanalı yeni bir İHA'yı tanıttığı haberinde Bayraktar TB2'yi animasyonla imha etmişti. Roketsan MAM-T füzesinin tanıtı..
ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor
Dünya

ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda Esed rejimi güçleri ile terörit PKK/YPG’nin isim değiştirmiş hali SDG arasındaki çatışmaların artacağını belirten ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay