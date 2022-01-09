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Spor La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona berabere kaldı
Spor

La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona berabere kaldı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valencia'yı 4-1 mağlup ederken, Barcelona ise Granada deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 09:21:00 -
La Liga'da Real Madrid kazandı, Barcelona berabere kaldı

Lider Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 43-penaltıdan, Dk. 88) ve Vinicius (Dk. 52, Dk. 61) kaydetti.

Valencia'nın tek golü ise Gonçalo Guedes'den (Dk. 76) geldi.

Ligde zor bir sezon geçiren Barcelona ise Granada deplasmanından 1-1 sonuçla ayrıldı.

Katalan takımının golünü 57. dakikada Luuk de Jong atarken, ev sahibi Granada 89. dakikada Antonio Puertas ile beraberliği yakaladı.

Barcelona'da Pablo Martin Gaviria 79. dakikada kırmızı kart gördü.

La Liga'da bir maç fazlası olan Real Madrid 49 puanla liderliğini korurken, iki maç eksiği olan Sevilla'nın 41 puanı bulunuyor.

Barcelona ise 32 puanla 6. sırada yer alıyor.

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