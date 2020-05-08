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Spor

La Liga'da futbolcular bireysel antrenmanlara başladı

İspanya'da, La Liga'daki beş, 2. ligdeki yedi kulüp iş başı yaparken futbolcular tesislerde bireysel çalışıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:42:30 -
La Liga'da futbolcular bireysel antrenmanlara başladı

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana durdurulan futbolda antrenmanlara başlandı.

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu La Liga kurumu, futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinin ardından bazı takımların tesislerde bireysel antrenmanlara bugün başladığını duyurdu.

La Liga, 1. ligde mücadele eden Sevilla, Villarreal, Osasuna, Leganes ve Barcelona ile 2. ligdeki 7 takımda bireysel antrenmanların başladığını açıkladı.

Diğer kulüplerin de yarından itibaren antrenmanlara başlayacağı, Real Madrid'in pazartesi günü iş başı yapacağı bildirildi.

La Liga'nın açıkladığı Kovid-19 protokolü gereği kulüpler sahada en fazla 6, tesislerde ise 12 futbolcu bulundurabilirken, antrenörlerin en az 4 metre uzakta olmaları isteniyor.

Ayrıca, futbolcuların antrenman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları tavsiye ediliyor.

Kovid-19 testlerini 15 gün içinde üç kez tekrarlayacak takımlar, sonrasında toplu antrenmanlara geçecek.

İspanyol basını, yapılan ilk Kovid-19 testlerinde 1. ligde üç, 2. ligde de iki futbolcuda pozitif sonuç çıktığını duyurmuştu.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ertelenen 1.ve 2 liglerdeki kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.

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