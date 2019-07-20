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La Casa de Papel 3. sezon kaç bölümden oluşuyor?

La Casa de Papel 3. sezon başladı! Netflix'in heyecanla beklenen dizisi geri döndü. Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'in 3. sezonu bugün başladı. La Casa de Papel'in 3. sezonu ise merakla takip eidliyor. Peki La Casa de Papelyeni sezonu kaç bölümden oluşuyor?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:22
La Casa de Papel 3. sezon kaç bölümden oluşuyor?

La Casa de Papel 3. sezon başladı! Netflix'in heyecanla beklenen dizisi geri döndü. Netflix'in heyecanla beklenen dizisi La Casa de Papel'in 3. sezonu bugün başladı. La Casa de Papel'in 3. sezonu ise merakla takip eidliyor. Peki La Casa de Papel yeni sezonu kaç bölümden oluşuyor?

La casa de papel yeni sezon kaç bölüm?

La Casa De Papel'in 3. sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Berlin yaşıyor mu?

Yeni sezon fragmanında Berlin hayranları bir sürprizle karşılaşmıştı. İkinci sezonda veda ettiği düşünülen Berlin (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda yer alıyor, bu da yaşadığı beklentilerine neden oluyor. Berlin'in yaşayıp yaşamadığı ise bugün cevap bulacak.

İkinci sezonda kimler kadrodan ayrıldı?

Ayrıca Denver'ın babası olan Moskova, polis tarafından vurulduktan sonra öldü. Helsinki, bazı rehinelerin yaralanmasından sonra rahatsız olduğu için Oslo'nun hayatını sonlandırdı. İkinci sezon sonunda en şaşırtıcı veda ise Berlin’den geldi. Kurşunların hedefi olan Berlin’in öldüğü düşünülmüştü ancak 3. Sezon fragmanları kafalarda soru işareti bıraktı.

Yeni sezona eklenecek başkent isimleri

Yeni sezonda; Portekiz’in başkenti Lizbon takma adlı Itziar Ituno’nun canlandırdığı karakter, Palermo için Rodrigo la Sena, Marsilya için Luka Peros ve Bogota içinse Hovik Keuchkerian adlı karakterler katılacak. ​

ESKİLER

Alvaro Morte - El Profesor

Ursula Corbero - Tokyo

Miguel Herrán - Rio

Pedro Alonso - Berlin

Darko Peric - Helsinki

Jaime Lorente - Denver

Esther Acebo - Stockholm

Alba Flores - Nairobi

Yeni sezon neyi konu alacak?

Yeni sezon da 8 bölümden oluşacak. Bu sezonda büyük soygundan sonra yaşananlara odaklanılacak. Önceki sezonların çok beğenilmesinin ardından yeni sezonun yaz aylarında başlamasına karar verildi. Soygundan sonra herkesin dağılması ve tatilden dönmelerine değinilecek.Rio yakalanırken ekip ona yardım etmek için geri dönecek. Diğer sezonun da onaylanması ve bu sezonda da yeni şehirlerin katılası bekleniyor. 4. Sezon onaylanırsa eklenecek yeni şehirlerden birinin İstanbul değiş de başkent Ankara olması bekleniyor. La Casa de Papel’in 4. Sezonunun 2020 yılında yayımlanacağı düşünülüyor. Dizinin ilk iki sezonunda yer alna oyuncular ise: Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Álvaro Morte, Paco Tous, Pedro Alonso, Alba Flores ve Miguel Herrán gibi isimler.

Yeniz sezonda yer alacak yeni oyuncular kimler?

Rodrigo de la Serna - Palermo

Luka Peros - Marsilya

Hovik Keuchkerian - Bogota

Itziar Ituno (Eski sezonlarda polis Raquel Murillo) - Lizbon

La casa de papel konusu nedir?

Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:22
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