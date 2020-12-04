KYMCO, iki vitesli otomatik şanzımana sahip elektrikli motosikleti F9’u tanıttı

İSTANBUL (AA) - KYMCO, dünyanın ilk iki vitesli otomatik şanzımana sahip elektrikli motosikleti F9’u tanıttı.

KYMCO açıklamasına göre, Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde olan şirket tasarım detayları ve sunduğu teknolojiyle elektrikli motosiklet pazarında dengeleri değiştirebilecek F9 modelini kullanıcıların beğenisine sundu.

Dünyanın ilk iki vitesli otomatik şanzımana sahip modeli olan KYMCO F9, motosiklet dünyasının heyecan verici çizgileri ile yeni teknolojiyi birleştirerek elektrikli motosiklet algısını değiştirmeyi hedefliyor.

İlk bakışta 9,4 kW gücündeki motoruyla caddelerde sportif sürüşlere imkan tanıyan havalı bir şehir içi motosikleti olarak dikkatleri çeken KYMCO F9, 0’dan 50 km/s hıza 3 saniyede ulaşıyor ve maksimum 110 km/s hız yapabiliyor. KYMCO F9’a gücünü veren 96V 40Ah kapasiteli batarya da 120 kilometre menzil sunarken, hızlı şarj özelliğiyle sadece 2 saate şarj edilebiliyor.

Motor verimliliği ve güç dağılımını iyileştirmek üzere elektrikli motosikletler için özel olarak tasarlanan dünyanın ilk iki vitesli otomatik şanzımanıyla donatılan F9’da, özel olarak geliştirilen iskelet yapısı sayesinde batarya gövde yapısına entegre ediliyor ve araçla bütünleşiyor. Böylelikle KYMCO F9, 107 kilogram ile son derece hafif bir yapı ortaya koyuyor. Virajlarda yüksek tutunma sağlayan 14 inç’lik geniş tabanlı lastiklerle birlikte ise KYMCO F9 son derece eğlenceli bir sürüş sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KYMCO Başkanı Allen Ko, KYMCO olarak tüm projelerde "Kalbimi Kazan" fikriyle hareket ettiklerini belirterek, küresel salgının gölgesinde geçen şu günlerde, insanların günlük yaşamlarına heyecan katmaya çok daha fazla gereksinim duyduğunu ifade etti.

Ko, “KYMCO olarak böyle bir dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayan yeni ürünler sunmaktan heyecan duyuyoruz. F9 modelimiz de diğer tüm KYMCO modelleri gibi duyuları harekete geçiren ve sürücüsünü heyecanlandıran üstün özelliklerle yollara çıkıyor. Dünyanın her yerindeki kullanıcıların kalbini kazanan bireysel araçlar yaratmaya devam ediyoruz. Şimdi heyecanlanma zamanı.” ifadelerini kullandı.