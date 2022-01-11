Kylian Mbappe'ye ölüm tehdidi!

Adı sık sık Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, 1 Ocak'tan itibaren PSG ile olan sözleşmesinin son 6 ayına girdi ve istediği kulüple görüşme yapma konusunda özgürlüğe kavuştu.

Yıldız oyuncunun bu durumu, Fransa'nın en üst gündeminde yer almaya da devam ediyor.

Nadir görülen bir hastalığa yakalanan bir kız olan Camille adındaki küçük bir kız, sosyal medyadan yayınladığı bir videoda Mbappe'ye seslenerek takımda kalmasını ve ona ilham vermeye devam etmesini istedi.

Küçük PSG fanının bu videosuna bazı küfürlü tepkiler geldi. Mbappe de bu olaya tepkisiz kalamadı. "Yeni yılın kutlu olsun minik Camille'im. Savaşmaya devam et, hepimize hayat dersi veriyorsun" diyen Mbappe, ahlak olarak da insanların dibe vurduğunu vurguladı.

Mbappe'nin bu paylaşımından sonra ise yıldız oyuncuya ölüm içerikli mesajlar gelmeye başladı. Bunlardan en dikkat çekici olanı, Mbappe'nin büyüdüğü, Paris'in kuzeydoğu banliyölerinde bir komün olan Bondy'den geldi.

Bir grup saldırgan, Mbappe'nin büyük ve meşhur duvar resminin olduğu yere gelerek, "Mbappe, sen öldün" ifadelerini yazdı.

Dünya Futbol Ödülleri gecesinde Yılın Futbolcusu ödülünü alan Fransız yıldız geleceği hakkında konuşmuş ve, "Şu an geleceğim hakkında konuşma zamanı değil. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı Şubat ve Mart aylarında oynayacağımız maçları kazanmaya odaklandım. Şu kesin ki bu sezonu Paris'te tamamlayacağım. Ocak ayında Real Madrid'e gitmeyeceğim" demişti.