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Spor Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu
Spor

Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin yeni adresi açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 03:36:00 -
Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe, Real Madrid'le anlaşmaya vardı. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, La Liga şampiyonluğunun ardından yaptığı açıklamada, Mbappe'yle sözleşme imzalanacağına yönelik iddiaları "Doğru olabilir" diyerek kısa süre içerisinde imzaların atılacağının işaretini verdi.

Tüm dünyanın sonuçlanmasını merakla beklediği transfer resmen gerçekleşiyor. Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin yeni takımı netleşti.

"Doğru olabilir"

Aksam.com.tr'nin Movistar'dan aktardığı habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, La Liga şampiyonluğu kutlamaları esnasında Kylian Mbappe transferi hakkında önemli bir ipucu verdi. Eflatun-beyazlıların La Liga zaferinin ardından konuşan Başkan Perez, Mbappe ile ilgili transfer sorununa, "Mbappe'yi şu an düşünmemiştim, ama şimdi siz söyleyince, 'bu doğru olabilir' diye düşündüm." ifadelerini kullandı.

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