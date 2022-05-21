Kylian Mbappe transferinde herkesi ters köşe yaptı! Kimse beklemiyordu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan Kylian Mbappe, çocukluk hayali olan Real Madrid için geri sayıma geçmişti ancak İspanya, İtalya ve Fransa'dan art arda ters köşe haberler geldi.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, sezon sonunda Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'nin başkent ekibine Transfer olacağı yönündeki iddiaları başka bir boyuta taşıdı.
La Liga'da Real Betis ile oynanan ligin son maçının ardından soyunma odasına indiği iddia edilen edilen Başkan Florentino Perez'in, soyunma odasında oyunculara yaptığı konuşmada Kylian Mbappe'nin takıma katılmayacağını söylediği belirtildi.
İspanyol yorumcu Guillem Balague'nin iddiasına göre; Carlo Ancelotti ve oyuncularla soyunma odasında bir süre sohbet eden Başkan Florentino Perez, Fransız dünya yıldızının transfer hedefleri arasında yer almadığını bizzat iletti.