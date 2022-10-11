  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kylian Mbappe ile ilgili müthiş iddia!
Spor

Kylian Mbappe ile ilgili müthiş iddia!

İspanyol basını, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'den ayrılmak istediğini ve kulüple bağlarının kopmak üzere olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 16:33:00 - 2022-10-11 16:33:58
Kylian Mbappe ile ilgili müthiş iddia!

İspanyol basını, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint Germain'den ayrılmak istediğini ve kulüple bağlarının kopmak üzere olduğunu duyurdu.

Kylian Mbappe ve Paris Saint-Germain arasındaki ilişki tamamen koptu. Bu iddia İspanya yüksek tirajlı gazetesi Marca'ya ait.

Habere göre, yıldız futbolcu önümüzdeki Ocak ayında Parc des Princes'ten ayrılışı için çalışıyor.

Temmuz ayında ayrılmak isteyen Mbappe'nin bu talebini başkent ekibinin yönetimi biliyor. Fransız oyuncu, kesin olarak Real Madrid'de oynamak istiyor. İspanyol kulübün, bu talebe ne tepki vereceği bilinmiyor.

Mbappe, PSG'nin kendisine ihanet ettiğini düşünüyor. Paris Saint-Germain, geçtiğimiz mayıs ayında sözleşme yenileyen Fransız yıldıza çoğu gerçekleştirilmeyen bir dizi vaatte bulundu.

L'Equipe'in haberine göre taraflar arasında 2025'e kadar değil 2024'e kadar sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki oyuncu aslında takıma iyi bir niyet göstergesi olarak 2025 yazılı formayla poz vermeyi poz vermeyi kabul etti.

2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, burada 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Kedi balığı (Plotosus lineatus) ilk kez görüldü! Akdeniz'e yerleşti! Zehirli dikenleri var dikkat
Kedi balığı (Plotosus lineatus) ilk kez görüldü! Akdeniz'e yerleşti! Zehirli dikenleri var dikkat

Aktüel

Kedi balığı (Plotosus lineatus) ilk kez görüldü! Akdeniz'e yerleşti! Zehirli dikenleri var dikkat

Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi
Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi

Gıda

Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları
Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları

Kadın - Aile

Zerdeçallı süt hazırlanışına dikkat! Zerdeçallı sütü kimler içemez? Zerdeçallı süt faydaları ve zararları

Trabzonsporluların beklediği haber geldi! Tarih verildi...
Trabzonsporluların beklediği haber geldi! Tarih verildi...

Spor

Trabzonsporluların beklediği haber geldi! Tarih verildi...

Bit gelmemesi için ne yapılır? Bit önleyici lavantalı bit savar saç losyonu, bitleri kovucu etkisi var! İşte lavanta spreyi bit için yapılışı
Bit gelmemesi için ne yapılır? Bit önleyici lavantalı bit savar saç losyonu, bitleri kovucu etkisi var! İşte lavanta spreyi bit için yapılışı

Kadın - Aile

Bit gelmemesi için ne yapılır? Bit önleyici lavantalı bit savar saç losyonu, bitleri kovucu etkisi var! İşte lavanta spreyi bit için yapılışı

ABD'den Ermenistan'a Azerbaycan çağrısı: Kalıcı bir barışın tek yolu!
ABD'den Ermenistan'a Azerbaycan çağrısı: Kalıcı bir barışın tek yolu!

Dünya

ABD'den Ermenistan'a Azerbaycan çağrısı: Kalıcı bir barışın tek yolu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23