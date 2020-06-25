KYK yurttan kayıt silme nasıl yapılır? KYK kayıt silme ne zamana kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin 6 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını sildirmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerin kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini iadeli taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları, yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerin ise bizzat yurt müdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

Kayıt Sildirmek için; Kalmakta olduğunuz yurdunuza imzalı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçenize istinaden güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretiniz size iade edilecektir. Dilekçenize mutlaka SİZE AİT BİR HESABIN IBAN NUMARASINI yazmanız gerekmektedir. İşlemlerin kısa sürede bitirilmesi açısından IBAN numarasının doğruluğundan emin olunuz.