KYK yurtlarına ne zaman başvurulur? KYK yurt başvuru tarihi açıklandı mı?

Koronavirüs salgınından eğitim de etkilendi. Corona virüs salgını nedeniyle üniversiteler yüz yüze eğitime geçemedi. Ortaöğretim de baz sınıfların yüz yüze eğitime geçmesinden sonra üniversite öğrencileri üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitime başlayacağının müjdesini vermesinden sonra KYK yurtlarına başvuruda bulunacak öğrenciler KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? Sorusunu sormaya başladı. İşte KYK yurt başvurusu detayları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz" dedi. Bu açıklamaya sevinen öğrenciler KYK yurt başvuru tarihini araştırıyor.

KYK yurtlarına ne zaman başvurulur

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya, "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. YÖK tarafından üniversitelerde yeni dönemin 1 Ekim itibarıyla planlanması söylenmişti. Buna göre, 2020 KYK yurt başvuru takviminin Ekim ayı içerisinde belli olması bekleniyor.

KYK yurt başvurusu nereden yapılacak?

KYK yurt ve KYK burs-öğrenim kredisi başvuruları e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi üzerinden yapılacak. KYK yurt başvurusu için tıklayınız.

KYK yurtları için tıklayınız.

