Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla KYK yurt başvuruları da alınmış ve süreç 12 Eylül’de tamamlanmıştı. Adaylar KYK yurt başvurularının sonuçlarını merakla bekliyordu. KYK yurt sonuçları 16 Eylül’de ilan edildi. Peki, KYK yurt kayıt işlemi nereden nasıl yapılır?

KYK yurtlarına kayıtlar ne zamana kadar yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından KYK sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

KYK yurt kayıt işlemleri e devlet üzerinden yapılacak. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 19 Eylül Pazar günü saat 22.45'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurtlarda barınacak öğrencilerin yurt kayıtlarını tamamlamaları için ilk kayıt ücretini ödemeleri ve e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlamaları gerekiyor.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.

Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 19 Eylül Pazar günü saat 22.45’e kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamlaması gerekiyor.

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

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