KYK yurtlarına başvuru ne zaman yapılacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt burs başvuruları için geri sayım sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK yurt başvuruları konusunda binlerce üniversite birinci sınıf ile hazırlık sınıfı öğrencileri GSB Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek son dakika KYK yurt başvurusu başladı açıklamasını bekliyorlar. İşte 2020-2021 eğitim öğret yılına ilişkin KYK yurt ve burs başvurularında son gelişmeler...

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl üniversitelerde yüz yüze eğitim henüz başlamadı. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine, üniversiteler güz dönemi eğitim öğretimlerinin online olarak yapmasını tavsiye etmesinden sonra YÖK güz dönemi eğitimin online olarak yapılması için üniversitelere yetki verdi. Üniversitelerin online eğitime geçmesinden sonra KYK yurt başvurularının ilk dönem sonuna yakın bir zamanda yapılacağı beklentisi oluştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversitelerde yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlayacağını çıklamasnıdan sonra KYK yurtların başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denilmişti. Şimdi gözler GSM Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan gelecek son dakika KYK yurt başvuru tarihine ilişkin açıklamada.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvurusu nereden yapılacak? KYK yurt başvurusunda bulunacak öğrenciler GSB KYK yurt başvurusunu e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi üzerinden Yükseköğretim Kurumu bölümünden yapacak. Ayrıca e devlet girişi yaptıktan sonra sayfanın üst kısmında bulunan arama çubuğuna KYK yurt başvurusu yazıldığında çıkan kısımdan hızlı bir şekilde KYK yurt başvurusu yapılmakta. KYK yurt başvurusu için tıklayınız.

KYK yurt ücreti ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan zam sonrasında en düşük yurt ücreti 200 Türk Lirası olarak belirledi ve uygulamaya başladı. KYK yeni yıl yurt ücretleri tarifelerine göre en düşük yurt ücreti daha önceden 168 TL iken, 2020 Kyk Yurt Fiyatları 200 TL olarak belirlendi.