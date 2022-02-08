KYK Yurtlarımız yüz akımız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle Bakanlık'ta yaptığı sohbet toplantısında, 2021'in Bakanlık, gençler ve sporcular açısından heyecan, mutluluk ve sevinçlerle dolu olduğunu geçtiğini söyledi. Kovid-19'un her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da hissedildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Pandemiden en çok etkilenen organizasyonlardan biri de olimpiyatlardı. Biz de bu süreci, avantaja dönüştürme süreci olarak gördük. Bakanlık olarak hem sporcularımızın kondisyonlarını korumak hem mental anlamda bir geriye düşme olmaması için büyük mücadele verdik" dedi.

Olimpiyattaki tarihi başarı tesadüf sonucu olmadı

2021 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarının Türkiye için tarihe geçen başarılarla dolu, yeni başlangıçların ortaya konulduğu bir dönem olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, madalya sayısı, madalya dağılımındaki branşların çeşitliliği ve performansın yanında sporcuların temsil gücünün pek çok yönüyle akıllara kazındığına dikkati çekti. Tüm bunların tesadüfi olmadığını, bu başarıların ortaya konulan bir çabanın, sistemin sonucu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son 20 yıldaki spor tesisleşmesini, altyapının güçlendirilmesi çalışmalarını anlatan Kasapoğlu, şunları paylaştı: “Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Belediye Başkanı iken başlattığı bir spor seferberliği var. Onun, AK Parti iktidarıyla birlikte son 20 yılda Türkiye'nin dört bir yanında illeri, ilçeleri, beldeleri ve köyleriyle muhteşem bir seferberliğe dönüştü. Stadyumları, salonları, atletizm pistleri, havuzları, olimpik branşları için yapılmış hazırlık merkezleriyle hakikaten çok ciddi bir altyapının sonucunda bu yıl ilk kez okçulukta, ilk kez jimnastikte, ilk kez karatede, ilk kez boksta aldığımız madalyalar, atletizmde çok başarılı dereceler, yüzmede çok ciddi emareler gerçekleşti."

Türkiye'nin her yerinde modern tesisler görülebilir

Türkiye'nin her yerinde bakanlığın modern tesislerinin görülebileceğini dile getiren Kasapoğlu, sadece statlar değil, salonlarıyla, havuzlarıyla, açık kapalı kortlarıyla pek çok alanda kış ve yaz sporlarına yönelik ayrı tesisleşmelerin bulunduğunu, bunun 20 yılda ilmek ilmek dokunan çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "Aynı ruhla ülkemizin dört bir yanına teni tesisleri yine rasyonel birtakım fizibilitelerle kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yurtlar bizim en büyük gurur abidelerimiz

Öğrenci yurtları konusuna da değinen Kasapoğlu şunları söyledi: “Yurtlar bizim en büyük gurur abidemiz. Bu ülkenin yüz akı. Kapasitelerini her geçen gün artırıp, yeni yataklar ekliyoruz. Modernize etme ve standartları yükseltme anlamında çok ciddi çabalarımız var. Dünyada bu kadar güçlü bir yurt altyapısına sahip bir ülke yok. 81 ilde, 249 ilçede 779 yurdumuz var. 2002'de 190 bin olan yatak kapasitesini 750 bine çıkardık. Konferans salonlarıyla, sosyal alanları, spor etkinlikleriyle bir yaşam alanı sunuyoruz. Bazıları yurtlarımızı speküle edip, farklı mecralarda istismar etmek istiyor ama öğrencilerimizin yüzde 95 oranında memnuniyeti, ailelerin güveni var. Yurtlarımızı kimsenin istismar etmesine, yıpratmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.”

İşe girene kadar kredi ödemesi yok

Öğrencilere burs ve kredilerde de 2002'den bu yana ciddi bir altyapının tesis edildiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Yıllık 500 bin öğrenciye burs, 1 milyondan fazla öğrenciye kredi veriyoruz. Şu an itibariyle 850 lira. Yüksek lisansta iki misli, doktorada üç misli ödüyoruz. Bununla birlikte krediler, birilerinin ifade ettiği gibi okulu bitirir bitirmez değil. Genç işe girene kadar, SGK'ya kaydı olana kadar kredi ödemelerini erteleyebiliyor" açıklamasında bulundu.

11 milyon lisanslı sporcumuz var

Lisanslı sporcu sayısında müthiş bir artış yaşandığını aktaran Kasapoğlu, şu an 11 milyon lisanslı sporcunun bulunduğunu ifade etti. Sporcu havuzunun genişlemesinin önemine değinen Kasapoğlu, “Bakanlık olarak temel amaçlarımızdan biri, sporun tabana yayılması. İstisnasız her vatandaşımızın kadınıyla erkeğiyle, özellikle bunun altını çiziyorum, ‘kadın odaklı spor’ bizim en önemli politikalarımızdan biri, genciyle yaşlısıyla, özellikle engelli vatandaşlarımıza yönelik de spor erişimini güçlendirmek” ifadelerini kullandı.

Yeteneklerin keşfi hayati önemde

Yeteneklerin keşfi konusuna çok önem verdiklerini de kaydeden Kasapoğlu, bu konuda da şunları söyledi: “Yeteneklerin keşfinin tesadüfe bırakılmaması en büyük amacımız. O yüzden ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflardaki gençlerimizi yetenek taramasına tabi tutuyoruz. Bilimsel yöntemlerle, 10 farklı değişkeni inceleyerek, gerek milli eğitimle gerek üniversitelerimizle çok ciddi bir iş birliğimiz var. Şu an itibarıyla 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizi daha tarayacağız. Yetenekli gençlerimizin bire bir takibi, sporcu ve olimpiyat hazırlık merkezlerimizde yapılacak.”

Sokak basketbolu turnuvaları başlıyor

Basketbol potalarının yerleştirilmesiyle ilgili projeye de değinen Kasapoğlu, "Basketbol seferberliğimizi inşallah 2022'de sokak basketbolu turnuvalarıyla çok daha farklı noktaya taşıyacağız" sözlerini sarf etti.