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Eğitim KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "İlk fazda 41 il tamamen yerleşimini bitirdi. Sıfır yedekle tamamladık" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 11:24:00 -
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

2022-2023 eğitim-öğretim yılına ait yurt başvuru süreci tamamlandı.

Bu kapsamda yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin süreci dijital ortamda incelendi.

Cebeci Site Yurdu'nda açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

"Sıfır yedekle tamamladık"

Bakan Kasaoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan satır başlıkları şu şekilde:

"İlk fazda 41 il tamamen yerleşimini bitirdi. Sıfır yedekle tamamladık. Yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik.

Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak teyit edilen bir altyapıyla analiz edildi.

"Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranı"

Yurtlar sürecini analiz, planlama ve uygulama olarak 3 planlı aşamada ilerliyoruz. Yerleştirme sonuçları dört fazda tamamlayacağız.

Yıllık bazda en yüksek talebi almamış olmamıza rağmen birinci fazda tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik."

KYK yurt sonuçları, "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" adresinden erişime açıldı.

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