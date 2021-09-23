Şehir dışında okuyan üniversite öğrencileri için yurtlar son derece büyük öneme sahip. Pek çok aile hem maddi sebepler hem de güvenlik sebebiyle KYK yurtlarını tercih ediyor. KYK yurtları ise kapasite sebebiyle sınırlı sayıda öğrenci kabul ediyor. Bu sebeple adaylar e devlet üzerinden başvuru yapıyor. Pek çok kişi KYK yeder yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. Peki, KYK yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021

KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül'de sona erdi. KYK yurt sonuçları ise 16 Eylül'de ilan edildi. Adaylar e devlet üzerinden yurt kayıtlarını 19 Eylül 22.45'e kadar yapabildi. E kayıt işlemlerini yapanların haklarını kaybetmemeleri için ilk ödemelerini son olarak 19 Eylül'e kadar yapması gerekiyordu. İlk kayıtların tamamlanmasının ardından 1.yedek sonuçları ilan edildi. İkinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de açıklandı. Üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK yurt yedek sonuçlarına ulaşmak isteyenler gsb.gov.tr adresinden sorgulama işlemi yapabilir.