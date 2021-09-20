KYK yurt yedek sonuçları son dakika! 2021 KYK yurt yedek yerleştirme sonuç sorgulama!

KYK yurt ikinci yedek yerleştirme ne zaman? 2021 KYK yurt üçüncü yedek yerleştirme başvuru tarihleri KYK yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler tarafnıdan araştırılıyor. KYK 2021 yurt başvuruları 5-12 Eylül tarihleri arasında e devlet üzerinden yapıldı. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler 2022 KYK yurt sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 KYK yurt sonuçlarını e devlet üzerinden açıklandığını duyurdu. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler KYK yurt sonuçlarını e devlet üzerinden sorgulayabilmekte.

KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için KYK ilk yedek yerleştirme 20 Eylül’de, KYK ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül’de, üçüncü KYK yedek yerleştirme ise 27 Eylül’de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. KYK yurt yedekleri bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde açıklanıyor. Sonuçlar belli oldukça http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinde öğrenciler sonuçlara erişebilirler.

KYK yurt ilk kayıt ücreti ne zaman yatacak?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59’a kadar banka aracılığıyla ödenir. Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM’lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılacak?

Kesin kayıt için taahhütname onayı şart! İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 19 Eylül Pazar günü saat 22.45’e kadar e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı/Yurt Kayıt İşlemleri linkine tıklayıp taahhütname onayı vererek tamamlaması gerekiyor.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390