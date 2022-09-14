KYK yurt ücretleri ne kadar 2022-2023
KYK yurt ücretleri açıklandı mı? Üniversite kayıtlarıyla birlikte KYK burs başvuruları da alındı. Merakla beklenen yurt sonuçları kısa bir süre önce ilan edildi. Yurt başvuru hakkı kazanan ve kayıtlarını tamamlayanlar 'KYK yurt aylıkları ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor.
KYK yurtları pek çok üniversiteli için son derece önemli yere sahip. Kısa bir süre önce KYK yurtlarına yerleştirme hakkın kalan vatandaşlar belirlendi. KYK yurtlarında kalacak öğrenciler ise senelik ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi.
KYK yurt ücretleri ne kadar 2022-2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi buradan, aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişlik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum. Rakamlar apaçık ortadayken her kim yurtlar üzerinden, yurt kapasitesi üzerinden başka ülkeleri örnek göstererek bizi eleştiriyorsa ya cahildir ya art niyetlidir ya da öğrencilerimizi tahrik etmeye çalışan bir provokatördür" ifadesini kullandı.