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KYK yurt ücreti hangi bankaya yatıracak? ATM'de yurt ücreti nasıl yatırılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra devlet yurdunda barınmaya hak kazananlar, KYK yurt ilk ücretlerini 3 Eylül’e kadar yatırmak zorunda. KYK yurt ücretini yatıracaklar KYK yurt ücreti hangi bankaya yatıracak? ATM yurt ücreti nasıl yatırılır? sorusunu soruyor. İşte detaylar.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:56
KYK yurt ücreti hangi bankaya yatıracak? ATM'de yurt ücreti nasıl yatırılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasından sonra devlet yurdunda barınmaya hak kazananlar, KYK yurt ilk ücretlerini 3 Eylül’e kadar yatırmak zorunda. KYK yurt ücretini yatıracaklar KYK yurt ücreti hangi bankaya yatıracak? ATM yurt ücreti nasıl yatırılır? sorusunu soruyor. İşte detaylar.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücreti atm den nasıl yatırılır, KYK yurt ücreti internetten ödeme işlemi nasıl yapılır? KYK Yurt ücreti ödemeleri artık çok daha kolay Ziraat Bankası’ndan, Ziraat Bankası ATM’lerden yatırılmakta.KYK yurt ödemeleri şu şekilde yapılmakta:

Ziraat Bankası ATM kartsız işlemler

Ödeme işlemleri

KYK yurt ödemeleri

Yurt Ücreti Ödemeleri seçilerek T.C. kimlik numarası girmek kaydıyla yurt ücreti ödenmektedir.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:56
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