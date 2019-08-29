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KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? KYK ilk kayıt ücreti ne zaman ve nasıl yatırılır?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurusunda bulananların merakla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları son dakika olarak açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmasıdan sonra KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? KYK ilk kayıt ücreti ne zaman ve nasıl yatırılır? soruları sorulmaya başlandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? KYK ilk kayıt ücreti ne zaman ve nasıl yatırılır?

2019/2020 Eğitim Öğretim Yılı ÖSYM ilk yerleştirme ve arasınıf yurt sonuçları açıklandı. Sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilmekte. KYK yurt başvurusunu öğrenen adaylar şimdi de KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK ilk kayıt ücreti ne zaman ve nasıl yatırılır? KYK yurt kayıtları yurt taahütname nasıl doldurulur? yurt taahütname nasıl onaylanır? Sorusunu sormakta.

KYK yurt kayıt tercih kılavuzu 2019

KYK ilk kayıt ücreti ne zaman ve nasıl yatırılır? KYK yurt taahhütname nasıl doldurulur?

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), 29 Ağustos tarihinde yayımladığı yurt sonuçlarının ardından taahhütname onayı alınmaya başlandı. Barınacağı yurtlar için kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını tamamlamalarının ardından herhangi bir işlem için yurtlara gitmek zorunda kalmayacak. Ancak okullarının akademik takvimi dolayısıyla barınmaya başlamayan öğrencilerin, bu durumu yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek bildirmesi gerekecek. Öğrenciler, yurtlarda barınmaya başlamalarının ardından 4 adet fotoğraf, kişisel İBAN numarası ve öğrenci belgelerini 30 gün içerisinde teslim etmek zorunda olacak.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:51
  1. KYK yurt sonuç sayfası neden açılmıyor?
  2. KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir
  3. KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
  4. KYK ilk kayıt ücreti ne zaman ve nasıl yatırılır?
  5. KYK yurt kayıt tercih kılavuzu 2019
  6. KYK yurt taahhütname nasıl doldurulur?

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