KYK yurt kayıtları ne zaman son?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK 1.faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, "GSB Yurtları 2022 - 2023 eğitim öğretim dönemi 1. faz yerleştirme sonuçları açıklandı! Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz... Son kayıt tarihi: 9 Eylül Cuma 23.00” ifadelerini kullandı.

KYK yurt sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama' yazdığınızda açılan sayfadan sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden 9 Eylül Cuma saat 23.00’e kadar yapılabilecek. KYK yurdu hakkı kazanan ancak kayıt işlemi yapmayanların hakları yanacak. Açık kalan kontenjanlar içinse faz 2 sonuçları açıklanacak.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK yurdu kayıt için gerekli belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.