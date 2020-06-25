KYK yurt depozito ücreti ne kadar?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığa bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerin 6 Temmuz tarihine kadar kayıtlarını sildirmeleri gerektiği bildirildi.

Açıklamada, yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerin kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini iadeli taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları, yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerin ise bizzat yurt

müdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabilecekleri kaydedildi.

Depozito ödemeleri yapılan öğrenciler yurtlardan ayrılmaları halinde depozito ücretlerini geri alabilir.

KYK yurt ve depozito ücretlerine bu yıl %20 zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte en düşük yurt ücreti 200 TL oldu. Depozito ödemeleri ise 224 TL’den 273 TL’ye çıkarıldı. KYK yurdunda kaydını sildiren öğrenciler 273 TL depozito ücretini geri alabilecekler.