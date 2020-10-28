Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt ve burs başvuruları hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada başvuru adımları ve tarihleri belirtildi. Peki, KYK burs başvurusu nasıl yapılacak.

KYK yurt burs başvuru ekranı | KYK başvuruları başladı mı?

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ve burs başvuruları 28 Ekim Çarşamba günü başladı. Başvurular 3 Kasım Salı günü sona erecek. Burs ve yurt başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Bu sebeple başvuru yapacak adayların e devlet şifrelerinin olması gerekiyor.

Kimler KYK yurt ve burs başvurusu yapabilir?

Yapılan açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları başladı. Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.

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