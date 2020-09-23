KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunu binlerce öğrenci tarafında sorgulanmakta. 11 Mart’tan itibaren koronavirüs Türkiye’de de görülmeye başlandı. Bu tarihten itibaren sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle okulları kapatıp eğitime uzaktan online üzerinden gerçekleştirirken, YÖK de üniversitelerin yüz yüze eğitimle değil online olarak uzaktan eğitimle yapılmasına karar verdi. Üniversitelerin yüz yüze eğitimde kapatılmasıyla birlikte KYK yurdunda kalan binlerce öğrenci ailelerin yanına gitti. Haziran ayında salgın nedeniyle normalleşme sürecine girildi. Normalleşme süreciyle birlikte getirilen yasaklar kaldırıldı. Üniversite sınavları başta olmak üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen diğer sınavlar yapıldı. Üniversite sınav sonuçlarına göre, YKS tercihleri yapıldı ve yapılan tercihler neticesinde ÖSYM tarafından açıklanan üniversite tercih yerleştirme sonuçlarıyla da adaylar kazandıkları üniversiteye kayıt hakkını elde etti. ÖSYM üniversite kayıt tarihlerini duyurdu ve bu tarihlerde adaylar üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte bu sene üniversiteye kayıt yaptıran adaylar okuyacakları ildeki KYK yurtları için de başvuruda bulunmak istemekte.

KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt burs başvuruları ne zaman başlayacak? Sorularını binlerce öğrenci tarafından sorgulanmakta. Koronavirüs salgını nedeniyle başvurular geç mi başlayacak?

YÖK, üniversitelerin 1 Ekim’den sonra açılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamaması gerektiğini güz döneminde eğitimlerin uzaktan eğitimle yapılması tavsiyesinde bulundu. Bakanlığın bu tavsiyesine üniversiteler uydu ve güz döneminde eğitimin uzaktan olarak yapılmasına geçildi. Üniversitelerin güz dönemini uzaktan eğitimle geçirmemesi nedeniyle bu sene KYK yurt başvurusunda bulunacak öğrenciler tarafından KYK yurt başvuruları geç mi yapılacak? Sorusunu da gündeme getirdi.

GSB KYK yurt başvurusu ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu-KYK Yurt başvurularına ilişkin açıklama yaptı. GSB KYK Yurt başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleyecek ve kamuoyuyla paylaşacak. Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için tüm tedbirleri almaktadır” denildi. KYK yurt başvuruları açıklanmasıyla birlikte GSB KYK yurt başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilecek.