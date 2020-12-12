Yurt başvurusu nereden yapılır? | Koronavirüs salgını sebebiyle KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl geç başladı. 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında alınan burs ve kredi başvurularının sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. KYK burs ve kredi sonuçlarının ilanının ardından gözler yurt başvurularına çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvurusu başladı mı? | Yurtkur yurt başvuru ekranı

Milyonlarca öğrenci güvenlik ve ücretler sebebiyle genellikle KYK yurtlarını tercih ediyor. KYK yurtlarında ise kontenjan sınırı bulunuyor. Bu sebeple öğrencilerin başvuru yapması ardından da sonuçları beklemesi gerekiyor. Yurt başvuruları her yıl üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlıyordu. Ancak bu sene koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler yüz yüze eğitime geçmedi. Hal böyle olunca da yurt başvuruları başlamadı. KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Yurtkur’un önümüzdeki günlerde konu hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberimizde yer alacak.

KYK yurt başvuruları e devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile e devlet üzerinden yapılıyor.

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