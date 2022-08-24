KYK yurt başvuruları nereden nasıl yapılır? KYK yurt başvuru şartları 2022

Milyonlarca üniversitelinin merakla beklediği KYK yurt başvurularına ilişkin açıklama geldi. Peki, başvurular ne zaman nereden yapılacak?

KYK yurt başvuruları nereden nasıl yapılır?

Merakla beklenen KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü itibariyle başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt başvurularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, “2002 yılındaki 198 bin kapasite 800 binin üzerine çıkarıldı. O 198 bin kapasitede yenilendi. 800 binin üzerinde kapasitemiz yenilenmiş şekilde hazır. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı. Türkiye, tüm gençlerini kucaklayacak kudrettedir" dedi.

Üniversite öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyuran Kasapoğlu, "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde inşallah belirleyeceğiz ve açıklayacağız. Onun haricindeki hiçbir bilgiye itibar etmesinler" dedi.

Kasapoğlu, “2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı” dedi.

Yurt başvuruları 24 Ağustos’ta başladı. Başvuru işlemleri 28 Ağustos Pazar akşamı sona erecek.

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrenciler e-Devlet'e giriş yapıp GSB Yurt Başvuru sayfasına tıkladıklarında başvurularını hızlıca yapabiliyorlar.

KYK yurt başvuru şartları 2022

KYK yurtlarına başvuru yapabilecek olan öğrenciler, aşağıdaki kriterleri sağlamaları halinde başvuru yapacak olup, bilgiler doğrultusunda başvuru şartlarına uyumluluk gösteren adaylar, KYK yurtlarında barınma hakkına sahip olacaklar

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.