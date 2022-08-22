Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 22 Ağustos Pazartesi günü üniversite kayıt işlemleri başladı. Kayıtlarla birlikte yurt başvuru tarihlerinin belli olup olmadığı da araştırılmaya başlandı. Peki, KYK yurtlarına başvuru ne zaman yapılacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları ne zaman nereden yapılır?

Üniversiteyi kazananlar kayıtlar kadar yurt sorununu da biran önce çözmek istiyor. Özel yurtlara oranla daha uygun olan KYK yurtları için başvuruda bulunmak isteyenler 'KYK yurtlarına nereden başvuru yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır.

2022 KYK yurt başvurularının alınacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu sebeple yurt başvurularının bu sene de eylül ayında başlaması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu sayfasından alınacak.