2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka ise 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından bulaş zincirinin kırılması için pek çok tedbir alındı. Bunların başında ise yüz yüze eğitim geldi. Üniversiteler mart 2020’den bu yana yüz yüze eğitime devam etmiyor. Bu sebeple KYK yurt başvuruları da 2020-2021 yılı için alınmadı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? Üniversiteler ne zaman açılacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuruları başladı mı?

31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin 13 Eylül’de yüz yüze eğitime geçeceğini duyurdu. Bu doğrultuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Haziran’da yaptığı paylaşımda, “Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise 13 Eylül'e kadar üniversite öğrencilerinin de aşılanacağını ifade etti.

Bu gelişmenin ardından üniversite öğrencileri KYK yurt başvurularının ne zaman alınacağını araştırmaya başladı. Henüz konu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak YKS'nin ardından tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yurt başvurularına ilişkin YURTKUR'dan açıklama gelmesi bekleniyor.

Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.