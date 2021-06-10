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Eğitim KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin yeni dönemde açılış tarihinin belli olmasının ardından KYK yurt başvurularının ne zaman yapılacağı merak kazandı. 2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor 2021? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-10 21:26:00 -
KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri okuldan ve arkadaş çevresinden ayrı kaldı. Uzaktan eğitimle bir öğrenim yılını daha geride bıraktığımız şu günlerde, yeni dönem için KYK başvuruları gündeme geldi.

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR'dan gelecek olan açıklamayı bekleyecek. KYK yurt başvurularına dair sürecin ne zaman başlayacağı ve takvimin ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

Yurt başvurularının yüz yüze eğitimle ilgili karar alındıktan sonra açıklanabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldiğinde haberimizde ayrıntılarına yer vereceğiz.

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