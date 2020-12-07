KYK yurt başvurusu yap | KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Öğrenciler gözlerini yurt başvurularına çevirdi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

28 Ekim – 8 Kasım tarihleri arasında KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları alındı. 7 Aralık Pazartesi günü ise KYK burs sonuçları ilan edildi. Bu gelişmenin ardından yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. KYK yurtları hem fiyat hem de güvenlik açısından öğrenciler ve aileleri tarafında daha çok tercih ediliyor. Ancak KYK yurtlarında kontenjan kısıtlı. Bu sebeple başvuru yapmak gerekiyor. KYK yurt başvurularının başlayacağı tarih ise henüz belli değil.

Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler yüz yüze eğitime başlamadığı süreç uzamış durumda. Normal şartlarda üniversite tercih sonuçlarının ardından başlayan başvurular kısa sürede ilan ediliyordu. Salgının seyrine göre üniversitelerin açılacağı tarih belli olacak. Süreçle ilgili bilgiler geldikçe haberlerimizde yer alacak.

KYK yurt başvurusu nereden nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları başladığında işlemlerinizi TC kimlik numaranız ve şifrenizle E devlet üzerinden yapabilirsiniz.

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