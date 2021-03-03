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Eğitim KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?
Eğitim

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Üniversitelerde öğrenimine uzaktan devam eden öğrenciler, alınan yeni kararlar üzerine uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime başlayacaklar. Üniversitelerin ikinci döneminde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler, KYK yurt başvurularına ilişkin bazı soruları gündeme getirdi. Yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde alınan kararların ardından KYK yurt başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-03 22:46:00 -
KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Üniversitelerde eğitim gören öğrenciler, yüz yüze eğitime geçiş sürecinde, KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine uzaktan devam eden üniversite öğrencileri, ikinci dönemde uygulamaları derslerde yüz yüze eğitime başlayacak. Yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde alınan kararların ardından KYK yurt başvurularına ilişkin bazı sorular gündeme getirildi. Öğrenciler KYK yurt başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?

KYK yurt başvuru tarihlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte KYK yurt başvuruları sürecinin yakın bir tarihte başlayacağı tahmin ediliyor. Söz konusu başvuru işlemlerinin önümüzdeki günlerde YURTKUR'un internet sitesinden duyurulması ön görülüyor.

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