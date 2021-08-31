KYK yurt başvuruları başladı mı 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman? 2021 KYK yurtlara başvurular ne zaman başlayacak?

2021 KYK yurtlara başvurular ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuruları başladı mı? Geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmadığından 2020 KYK yurtlara başvurular kabul edilmedi. YÖK tarafından üniversitelerin bu dönemde yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamasıyla birlikte KYK yurt başvurusunda bulunacak adaylar da 2021 KYK yurt başvuru tarihlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtlarını gerçekleştirecek adaylar KYK yurt başvurularını beklemeye başladı.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

2021 üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.

2021 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK yurtlarına başvurular başladı mı 2021? KYK 2021 yurt başvurusu ne zaman? soruları da üniversite kayıt tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte merak edilir oldu. KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. KYK burs ve yurt başvuruları için kesin tarih henüz açıklanmadı.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

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KYK yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK yurt kayıt süreci nasıldır?

Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır?

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır? Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

KYK yurt başvurusu kabul edilen ancak yurtta kalmak istemeyenler ne yapar?

Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır? Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.