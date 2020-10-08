  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KYK yurt başvuruları başladı mı?
Eğitim

KYK yurt başvuruları başladı mı?

KYK yurt başvurusu ne zaman GSB? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuru ne zaman başlayacak? Soruları ÖSYM tarafından herhangi bir önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvurusu açıklaması geldi mi? İşte KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor, KYK yurt başvuru tarihi son detayları.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:25:00 - 2020-10-08 10:27:06
KYK yurt başvuruları başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu-KYK yurt başvuruların ne zaman yapılacağı merak edilmeye devam edilirken, KYK yurt başvurularının üniversite ek yerleştirme sonuçlarından sonra başlayacağı söyleniyordu. Üniversite yerleştirme sonuçlarından sonra lisans ve önlisans programlara yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme yapıldı. 

KYK yurt başvurusu ne zaman?

Üniversiteler tercih sonuçlarının ardından boş kalan bölümleri ve kontenjanları ÖSYM’ye bildirdi. ÖSYM de üniversitelerden gelen boş kontenjanlar ışığında ek yerleştirme takvimini açıkladı ve açıklanan ek yerleştirme takvimi çerçevesinde de ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başlayacağı öğrenildi.

KYK yurt başvurusu başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularına ilişkin henüz tarihi açıklamadı. YÖK, üniversitelerin 1 Ekim’den sona açılacağını açıklamıştı. Ancak Bilim Kurulu’nun üniversitelerin güz dönemi eğitimlerinin uzaktan olarak yapmasını tavsiye etmesi üzerine YÖK, üniversitelerin ilk dönemlerinin uzaktan eğitim olarak yapabileceklerini duyurdu. YÖK’ün bu açıklaması üzerine KYK’dan bir açıklama geldi ve KYK yurt başvurularının YÖK’ün açıklayacağı takvime göre başlatılacağını duyurdu. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. 

KYK yurt başvuruları nereden yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru tarihini açıklamasından sonra bu yıl üniversitelerin herhangi bir bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden yapacak. KYK yurt başvrusu için tıklayınız.

KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt başvurusunda bulunacak öğencilerin en çok merek ettiği konuların başında KYK yurt ücreti ne kadar? Sorusu. İşt GSB KYK yurt ücretleri.

KYK yurtları nerede var?

KYK yurtları nerede var? Okuyacakları üniversitelerin bulunduğu il ve ilçede KYK yurtlarının olup olmadığını KYK yurtlarını üniversiteye ne kadar yakın ne kadar uzak olup olmadığı da yine öğrenciler tarafından merak edilmekte. KYK yurtlarını bulunduğu il ve ilçeler şu şekildedir:

KYK yurtları için tıklayınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar
Medya

FOX TV 'Baraj'ı geçemiyor! İğrenç sahne… Ahlaksızlığı meşrulaştırdılar

Ahlaksızlıkları göstermekten vazgeçmeyen FOX TV, bu sefer ‘Baraj’ dizisinde rezalete yer açtı.
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...
Siyaset

Aliyev'den dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Türk SİHA'ları olmasaydı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, CNN Türk canlı yayınında konuştu: "Ermenistan muhtelif ülkelerden Dağlık Karabağ'a terörist getirdi. ..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay