KYK yurt başvuruları başladı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu-KYK yurt başvuruların ne zaman yapılacağı merak edilmeye devam edilirken, KYK yurt başvurularının üniversite ek yerleştirme sonuçlarından sonra başlayacağı söyleniyordu. Üniversite yerleştirme sonuçlarından sonra lisans ve önlisans programlara yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme yapıldı.

KYK yurt başvurusu ne zaman?

Üniversiteler tercih sonuçlarının ardından boş kalan bölümleri ve kontenjanları ÖSYM’ye bildirdi. ÖSYM de üniversitelerden gelen boş kontenjanlar ışığında ek yerleştirme takvimini açıkladı ve açıklanan ek yerleştirme takvimi çerçevesinde de ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYM ek yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının başlayacağı öğrenildi.

KYK yurt başvurusu başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu 2020-2021 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvurularına ilişkin henüz tarihi açıklamadı. YÖK, üniversitelerin 1 Ekim’den sona açılacağını açıklamıştı. Ancak Bilim Kurulu’nun üniversitelerin güz dönemi eğitimlerinin uzaktan olarak yapmasını tavsiye etmesi üzerine YÖK, üniversitelerin ilk dönemlerinin uzaktan eğitim olarak yapabileceklerini duyurdu. YÖK’ün bu açıklaması üzerine KYK’dan bir açıklama geldi ve KYK yurt başvurularının YÖK’ün açıklayacağı takvime göre başlatılacağını duyurdu. KYK yurt başvuruları geçtiğimiz yıl 19-26 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı.

KYK yurt başvuruları nereden yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuru tarihini açıklamasından sonra bu yıl üniversitelerin herhangi bir bölümlerine kayıt yaptıran öğrenciler KYK yurt başvurularını e devlet üzerinden yapacak. KYK yurt başvrusu için tıklayınız.

KYK yurt ücreti ne kadar?

KYK yurt başvurusunda bulunacak öğencilerin en çok merek ettiği konuların başında KYK yurt ücreti ne kadar? Sorusu. İşt GSB KYK yurt ücretleri.

KYK yurtları nerede var?

KYK yurtları nerede var? Okuyacakları üniversitelerin bulunduğu il ve ilçede KYK yurtlarının olup olmadığını KYK yurtlarını üniversiteye ne kadar yakın ne kadar uzak olup olmadığı da yine öğrenciler tarafından merak edilmekte. KYK yurtlarını bulunduğu il ve ilçeler şu şekildedir:

KYK yurtları için tıklayınız.

