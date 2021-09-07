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Eğitim KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021| KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?
Eğitim

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021| KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?

KYK yurt sonuçları | KYK yurt başvuruları başladı. Sistem açılır açılmaz başvuru işlemlerine başlayanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ayın kaçında açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:44:00 -
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021| KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt süreci başladı. Öğrenciler bir yandan üniversite kayıtlarını yaparken bir yandan da KYK yurt başvuru tarihlerini araştırıyordu. KYK yurt başvuruları başladı. Peki, yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları nereden açıklanacak?

Milyonlarca üniversitenin merakla beklediği KYK yurt başvuruları başladı. Adaylar 12 Eylül 23.59’a kadar e devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konfoÜniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı… Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Huzurlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

KYK yurt başvuru işlemleri 12 Eylül’de sona erecek. Sonuçların ne zaman açıklanacağı belirtilmedi. Ancak yurt sonuçlarının başvurular sona erdikten bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.

KYK yurt başvuru sonuçları sonuc.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK yurt kesin başvuru gerekli belgeler nelerdir?

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KYK yurt kesin başvuru gerekli belgeler nelerdir?

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