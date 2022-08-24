KYK yurt adresleri telefonları güncel 2022

KYK yurt başvurusunda bulunmak isteyenler işlemlerin nereden ne zaman yapılacağını araştırıyor. Pek çok kişi ise hangi illerde, ilçelerde KYK yurdu bulunduğunu araştırıyor. KYK yurt adresleri:

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının 24 Ağustos Çarşamba günü başladığını duyurdu. Kasapoğlu, “2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı” dedi.

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos’ta başlayıp 28 Ağustos Pazar akşamı sona erecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptığınızda GSB yurt başvuru sayfasına tıklayarak başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyenler ise hangi il ve ilçelerde KYK yurtlarının bulunduğunu merak ediyor. KYK yurtları 81 ilde 162 ilçede hizmet veriyor. Ayrıca KKTC’de 2 KYK yurdu bulunuyor. Toplam 552 yurtla KYK, 385 bin 235 kişi kapasiteyle hizmet veriyor. Her ilde KYK yurdu bulunuyor.