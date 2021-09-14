KYK yurdu yemek fişi kaç para? KYK yurt yemekleri ücretli mi? KYK yurt yemek fişi ücretleri listesi 2021

KYK yurdu beslenme yardımı günlük ne kadar? 2021 KYK yurt yemek ücretleri yemek fişi fiyatları… Üniversite kayıt döneminde kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını GSB Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) yurtlarından sağlamak için KYK yurt başvurularını yaptı. e devlet üzerinden 6 Eylül’de başlayan KYK yurt başvuruları 12 Eylül 2021, saat 23,59'da sona erdi. KYK yurt sonuçları, KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak ve öğrenciler e-Devlet şifreleri ve T.C. kimlik numaralarıyla sonuçları öğrenebilecek. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise KYK yurt yemek ücretleri. Peki KYK yurt yemekleri ücretli mi?

KYK yurt yemek fişi ne kadar?

KYK yurt yemekleri ücretli mi? İşte KYK yurt yemek fiyatları son durum haberleri…. KYK yurt yemek ücretleri ne kadar? KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilerimize yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.

KYK yurtları kahvaltı ve akşam yemeği kaç para?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır.

KYK yurdu beslenme yardımı günlük ne kadar?

KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.