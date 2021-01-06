2021 yılı boyunca KYK bursundan yararlanmaya hak kazanan öğrenciler Ocak ayı itibariyle yatıralacak bursların hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Kredi ve burslar ne zaman yatacak? KYK Ocak ayı burs ve kredileri yattı mı?

KYK Ocak ayı bursları ne zaman yatacak?

Burs ve kredi ödeme tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan öğrenim kredisi ve burs alan binlerce öğrenci tarafından merak konusu olmuştu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada ödemelerin gece saatlerinden itibaren hesaplara yatmaya başladığını belirtti. Öte yandan ödemeler geçtiğimiz aylarda olduğu gibi TC kimlik numarasının son hanesine göre olacak.

Burs ve kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. Kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Ocak, “2” olanlar 7 Ocak, “4” olanlar 8 Ocak, “6” olanlar 9 Ocak, “8” olanlar 10 Ocak’ta ödemelerini alabilecek.

KYK bursları ne kadar oldu?

Burs ve kredi miktarı lisansta 550 liradan 650 liraya, yüksek lisansta bin 100 liradan bin 300 liraya çıkarıldı.