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Eğitim KYK kredisi ne kadar 2021 | KYK burs ve kredi ne zaman yatar?
Eğitim

KYK kredisi ne kadar 2021 | KYK burs ve kredi ne zaman yatar?

KYK bursu ne kadar oldu 2021 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçları 7 Aralık'ta açıklandı. Sonuçlarını açıklanmasının ve onay işleminin tamamlanmasının ardından milyonlarca kişi burs ve kredinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. KYK bursu ne zaman yatar 2021 | KYK öğrenim kredisi ne kadar 2021 | KYK burs ve kredi ayın kaçında yatıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 07:38:00 -
KYK kredisi ne kadar 2021 | KYK burs ve kredi ne zaman yatar?

KYK burs ve kredi ne kadar 2021 | Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ekim ayının son haftası burs ve kredi başvurularını kabul etti. Sonuçlar 7 Aralık'ta ilan edildi. Sonuçların ilan edilmesinin ardından onay süreci başladı. E devlet üzerinden yapılan onay işleminin ardından gözler 2021 yılı burs ve kredilerinin ne kadar olduğuna çevrildi. Peki, KYK bursu ne kadar oldu?

KYK kredisi ne kadar 2021 | KYK burs ve kredi ne zaman yatar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi rakamlarını açıkladı.

2020 yılında 550 TL olan lisans bursları 650 TL'ye

1100 TL olan yüksek lisans bursları 1300 TL'ye

1650 TL olan doktora bursları 1950 TL'ye yükseltildi.

KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor.

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