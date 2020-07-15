KYK kredisi borcunu kimler silebilir? KYK borcu silinecek mi?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları silinecek mi sorusunun yanıtı son dönemde üniversiteden mezun olan gençlerin araştırdığı konuların başında geliyor. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borçlarının silinmesine ilişkin yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları için de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi.

"KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi vermişti. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yapmıştı.