KYK kredileri bursa nasıl dönüşür? Kimin KYK kredisi bursa dönüştü?

2021 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs başvuruları hem DGS üniversite kayıtlarının bitmesinden hem de YKS üçüncü ek tercihlerin alınması ve ek tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra başlaması bekleniyor.

KYK burs kredi ücreti ne kadar?

KYK burs miktarı lisans, yüksek lisan ve doktor seviyelerinde farklı bir şekilde yer alıyor. 2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi.

Kimin KYK kredisi bursa dönüştü?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerden gelen ve belirlenen şartları taşıyan öğrencilerimize yurtlarda öncelik verilmiş, kredileri de bursa dönüştürülmüştür." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KYY bursu açıklamasından sonra 2021 KYK kredilerin bursa nasıl dönüşeceği de sorgulanır oldu.

KYK kredileri bursa nasıl dönüşür?

Kredinin bursa dönüşmesi için ne yapılması gerekmektedir? Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KYK bursu kime verilir?

KYK bursu ilk verilecek öğrenciler kimlerdir? Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi). Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi). Bağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler. Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK burs kredi ödemeleri ne zaman?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.