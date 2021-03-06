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Eğitim KYK kredi bursları yatmaya başladı mı?
Eğitim

KYK kredi bursları yatmaya başladı mı?

KYK mart ayı burs ödemeleri yatmaya başladı mı? Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler için Mart ayı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Peki, KYK kredi bursları yattı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 22:19:00 -
KYK kredi bursları yatmaya başladı mı?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. 

KYK burs ödemeleri nasıl yatırılıyor?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Mart'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını bildirdi. Mart ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Mart'ta, '2' olanlar 7 Mart'ta, '4' olanlar 8 Mart'ta, '6' olanlar 9 Mart'ta, '8' olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

KYK bursları 2021 ne kadar?

KYK kredi bursları 2021 yılında lisans için 650 TL, yüksek lisans için 1300 TL, doktora için 1650 TL ödeniyor. Bu ödemeler Milli sporculara iki veya üç katı, üniversite sınavında ilk 100'e girenlere de üç katı olarak ödeniyor.

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