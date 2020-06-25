KYK kayıt sildirme depozito ne zaman yatar?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarından kayıt sildirmek isteyen öğrencilerimizin kalmakta olduğu yurt müdürlüklerine kendilerine ait bir IBAN numarasının yer aldığı dilekçe vermeleri gerekmektedir.

Yurt Müdürlüğünden kayıt sildiren öğrencilerin varsa aylık yatak ücreti ve depozito alacakları İL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hesaplarına yatırılacaktır. Bu işlemin takibi ilgili İL MÜDÜRLÜKLERİNDEN yapılacaktır.

Yaz dönemi için sınav veya staj gibi sebeplerle nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerimizin ilgili belgeleriyle (sınav-staj belgeleri) İL MÜDÜRLÜKLERİNE MÜRACAAT ETMELERİ gerekmektedir. Yaz döneminde açık kalacak yurtların listesi internet sitemizde yayınlanmaktadır. İl Müdürlüklerimizden konu hakkında bilgi alınabilir.

KYK yurt güvence bedeli nedir?

Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli İşlemleri:

Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret alınır.

KYK yurt ücreti iade beledi nasıl geri alınır?

Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.

Yurt ücreti ne zaman ve nasıl ödenecek?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.