Üniversite öğrencilerine her yıl KYK burs ve öğrenim kredisi imkanından faydalanıyor. Peki, KYK doktora ne kadar?

KYK doktora bursu ne kadar 2022 | KYK burs öğrenim kredisi 2022

2022 yılında KYK burs ve öğrenim kredisinin ne kadar ödeneceğine ilişkin beklenen açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2021 yılında 449 bin 355 öğrencimize burs, 1 milyon 32 öğrencimize kredi verdik. Her yıl ortalama 150 bin yeni öğrenci burs almaya hak kazanıyordu. Bu yıl yüzde 20 artışla 180 bin evladımız burs imkanına kavuşacaktır. Bu ülkede üniversite harçlarını biz kaldırdık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek lisans 1750 lira, doktora öğrencilerine ödenen burs ve öğrenim kredisini 2550 liraya çıkartıyoruz” diye konuştu.