KYK bursu nedir öğrenim kredisi nedir? KYK bursu başvuru

KYK bursu nedir? KYK bursu Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine verilen karşılıksız parayı ifade ederken, KYK öğrenim kredisi ise KYK kredisi geri ödemelidir. Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan 2 yıl sonra KYK’dan alınan öğrenim kredisini geri ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.

KYK burs kredi başvurusu ne zaman yapılacak?

KYK burs başvurusunda bulunacak üniversite öğrencileri 2020 KYK burs başvuru tarihini merak etmekte. Her yıl ekim ayının başlarında yapılan KYK burs başvuruları koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerin güz döneminin uzaktan eğitimle yapmaları nedeniyle bu yıl biraz daha geç başlayacağı öngörülmekte. KYK, yurt, burs ve öğrenim kredisi başvurularının YÖK’ün üniversitelerin eğitim öğretim takvimine göre belirleneceğini açıklamıştı.

KYK burs ödemeleri ne zaman yapılıyor?

KYK burs ödemeleri öğrencilerin TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6’sı ile 10’u arasında ödenmektedir.

TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanların KYK burs ödemeleri ayın 6’sında

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanların KYK burs ödemeleri ayın 7’sinde

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanların KYK burs ödemeleri ayın 8’inde

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanların KYK burs ödemeleri ayın 9’unda

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanların KYK burs ödemeleri ayın 10’unda ödenir.

KYK burs ödemesi ne zaman kesilir?

KYK bursu hangi durumlarda kestir? Sorusu KYK bursu alan öğrenciler tarafından merak edilmekte. KYK bursunun kesilmesi şu durumlarda mümkün olur: Okulun uzaması durumunda KYK bursu kesilir. 4 yıllık lisans bölümünü kazanıp 1. Sınıfta itibaren burs almaya hak kazanan öğrenci en fazla 4 yıl burs alabilir. Okulunu uzattığı durumda uzayan yılın KYK bursu veya öğrenim kredisi kesilir. Öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrar etmesi durumunda okuldan atılması durumunda KYK bursu ve öğrenim kredisi kesilir. Öğrencinin okulu bırakması durumunda da burs kesilir. 2 dönem üst üste ders kaydını yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle KYK bursu kesilmektedir. KYK bursu ve kredinin kesilmesinin bir diğer nedeni de derslerin başarısız olunması.

Sigortalı bir işte çalışılırsa KYK bursu kesilir mi?

Düzenleme ile asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler ibaresi kaldırıldı. Bu durumda asgari ücret düzeyinde çalışan öğrencilerin bursları kesilmemektedir. Ancak asgari ücret düzeyinde sigortalı bir işte çalışan ve ilk defa burs başvurusu yapacak öğrencilerin başvuru sonrası sosyal durumları göz önüne alındığında burs çıkması durumu zorlaşacaktır. Ancak burs alan öğrenciler asgari ücret düzeyinde bir işte çalışırsa KYK bursları kesilmemektedir.

KYK bursuna kimler başvurabilir?

KYK bursuna kimler başvurur? Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvurusuna önlisans, lisans, amatör milli sporcu belgesine sahip olan, ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren, açık öğretim öğrencilerinden sadece önceliğe sahip olanlar (şehit çocukları, şehit bekar ise bekar kardeşi, gazi çocuğu gazi bekar ise kendisi) KYK bursuna başvuruda bulunurlar.

Kimler KYK bursu alamaz?

KYK bursuna kimler başvuramaz? KYK bursuna başvuramayanlar ise şunlardır: Kredi ve Yurtlar Kurumundan daha önce burs veya örenim kredi almış olan öğrenciler, öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri, normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler, yüksek lisans öğrencilerinden hazılık sınıfında öğrenim gören öğrenciler, gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler KYK bursu başvurusunda bulunamazlar. KYK bursu alamazlar.

İkinci öğretimde okuyanlar KYK bursu alabilir mi?

İkinci öğretimde okuyan öğrenciler KYK bursu alır mı? İkinci öğretimde okuyan öğrenciler KYK burs-öğrenim kredisi almalarının önünde herhangi bir engel söz konusu değildir. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler de KYK burs ve öğrenim kredisi alırlar.

Özel üniversitede okuyanlar KYK bursu alır mı?

Özel üniversitede okuyanlar KYK bursuna başvurur mu? Özel (Vakıf) Üniversitelerinde okuyan öğrenciler de KYK bursu ve öğrenim kredisine başvuruda bulunurlar.