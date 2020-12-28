KYK bursu ne zaman yatar? | KYK bursu ne kadar 2021?

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları 7 Aralık’ta açıklandı. Sonuçların ardından onay işlemi başladı. Öğrenciler onay işlemini tamamladıktan sonra bursların ne zaman hesaplarına yatacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu ne kadar?

KYK bursu ne zaman yatar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık’ta, "2" olanların 29 Aralık’ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

KYK bursu ne kadar 2021?

Milyonlarca öğrenci 2021 yılında KYK burs ve öğrenim kredisinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Lisans bursları 650 TL, yüksek lisans bursları 1300 TL ve Doktora bursları 1950 TL oldu.