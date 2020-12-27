KYK bursu ne zaman hesaba yatar? | Üniversite öğrencileri 28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında KYK burs ve kredi başvurusu yaptı. Değerlendirmelerin ardından sonuçlar 7 Aralık’ta açıklandı. E devlet üzerinden onay işlemi yapanlar ise KYK burs ve kredisinin ne kadar olduğunu ayın kaçında ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, KYK bursu ne kadar oldu?

KYK bursu ne zaman yatacak? | KYK kredi ödemeleri ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece hesaplarına yatacağını duyurdu.

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603 bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0" olanların 28 Aralık’ta, "2" olanların 29 Aralık’ta, "4" olanların 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

KYK burs kredisi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde 2021 KYK burs ve öğrenim kredisi rakamlarını açıkladı.

Lisans bursları 650 TL

Yüksek lisans bursları 1300 TL

Doktora bursları 1950 TL