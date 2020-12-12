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Eğitim KYK bursu ne zaman yatacak? | KYK burs kredi ne zaman yatar?
Eğitim

KYK bursu ne zaman yatacak? | KYK burs kredi ne zaman yatar?

KYK bursum ne zaman yatar? KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 7 Aralık Pazartesi günü açıklandı. Burs ve kredi taahhüt işlemi ise 11 Aralık 23.59’da sona erdi. Burs ve kredi işlemlerini onaylayan öğrenciler ödemeleri ne zaman alacaklarını araştırıyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatar? | KYK bursu ayın kaçında yatar? | KYK burs ve kredi ne zaman hesaba yatar?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 10:41:00 -
KYK bursu ne zaman yatacak? | KYK burs kredi ne zaman yatar?

KYK bursu ne zaman ödeniyor? Milyonlarca önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından sonuçlar 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 11 Aralık 23.59’a kadar taahhüt işlemini yaptı. Onay işlemini yapmayanlar ise burs ve krediden yararlanamayacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci KYK bursunun ne kadar olduğunu ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. KYK bursu ne kadar 2021? | KYK bursu ne zaman yatar?

KYK bursu ne zaman yatacak? | KYK burs kredi ne zaman yatar?

KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira burs ve kredi yatırılıyor.  2021 yılında ödenecek burs ve kredi miktarı ise Ocak 2021’de belli olacak.

KYK yurt başvurusu başladı mı? | Yurtkur yurt başvuru ekranı
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KYK yurt başvurusu başladı mı? | Yurtkur yurt başvuru ekranı

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