KYK bursu ne zaman ödeniyor? Milyonlarca önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi KYK burs ve kredi başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından sonuçlar 7 Aralık Pazartesi günü ilan edildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 11 Aralık 23.59’a kadar taahhüt işlemini yaptı. Onay işlemini yapmayanlar ise burs ve krediden yararlanamayacak. İşlemlerin tamamlanmasının ardından milyonlarca öğrenci KYK bursunun ne kadar olduğunu ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. KYK bursu ne kadar 2021? | KYK bursu ne zaman yatar?

KYK bursu ne zaman yatacak? | KYK burs kredi ne zaman yatar?

KYK burs ve kredileri her ayın 6’sı ile 10’u arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatıyor. 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira burs ve kredi yatırılıyor. 2021 yılında ödenecek burs ve kredi miktarı ise Ocak 2021’de belli olacak.