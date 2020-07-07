KYK bursları yatırıldı mı?

Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan burs ve kredilerin Temmuz ayı ödemeleri dün yapılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili bir paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim