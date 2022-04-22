Üniversite öğrencileri mayıs ayı KYK burs ve öğrenim kredilerinin erken ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, KYK bursları hangi gün yatar?

KYK bursları bayramdan önce yatar mı? KYK burs ve kredi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son dilimine geldik ve leyle-i kadri şimdiden tebrik ediyorum. Rabb'imin özellikle bize bir taltifi olan Kur'an-ı Azimüşşan malum bu ayda inzal oldu ve onun için de ramazan ayının başından itibaren evlerde, camilerde Kur'an-ı Azimüşşan ile hep müşerref olduk. Rabb'imden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi ve burs ödemelerinin mayıs ayı için bu ayın 25'inden itibaren yatırılacağını söyledi.